EUA estabelecem maior área de conservação marinha do mundo

Partes de três arquipélagos desabitados do Oceano Pacífico estão sendo reservadas pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, como monumentos nacionais, protegidos contra a exploração de petróleo, gás e a pesca comercial. Trata-se do maior esforço de preservação ambiental nos oceanos em toda a história. Há 20 mil anos, oceano ficava a 100 km da Serra do Mar 200 mil km² do fundo do mar estão mortos, diz WWF As três áreas, que totalizam 505.760 quilômetros quadrados, incluem as Fossas Marianas e águas e corais ao redor de três ilhas desabitadas nas Ilhas Marianas do Norte, Atol Rosa e Samoa Americana, e sete ilhas encadeadas ao longo do equador no Pacífico. Cada local abriga espécies únicas e algumas das formações geológicas mais raras da Terra - do maior caranguejo terrestre do mundo a um pássaro que incuba os ovos no calor de vulcões submarinos. Em Pago Pago, na Samoa Americana, o governador territorial Togiola T.A. Tulafono disse que a designação do Atol Rosa como monumento nacional atrairá cientistas ao local. O atol abriga árvores gigantescas de 26 metros de altura e é uma zona vital de reprodução para tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Trata-se do menor atol do mundo, com apenas 8 hectares, ou 80 mil metros quadrados, de terra. Pesca esportiva, turismo e pesquisas científicas continuam permitidos nos novos monumentos, e a proteção não conflitará com atividades militares ou com a livre navegação nos mares, disseram fontes da Casa Branca. Ambientalistas esperavam mais. As áreas protegidas estendem-se até 50 milhas náuticas (93 km) dos recifes de coral e atóis dos monumentos, e grupos de defesa do meio ambiente pediam 200 milhas (370 km). A pesca comercial ainda será permitida nas águas sobre as Fossas Marianas, o abismo marítimo mais profundo do mundo. O monumento só protegerá a borda das fossas e seu interior.