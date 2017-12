EUA enviam aviões para borrifar produtos químicos em mancha de óleo

Os Estados Unidos enviaram dois aviões Hércules C-130 ao Golfo do México, que estão à espera de receber ordens para começar a borrifar substâncias químicas sobre a mancha de óleo que ameaça a costa do estado americano de Louisiana, informou nesta sexta-feira, 30, o Exército.

O sargento Bob Barko, porta-voz da Estação Aérea do Exército em Youngstown, no estado de Ohio, informou que os aviões especializados saíram da base nesta quinta-feira. O Pentágono afirmou que os aviões estão prontos para atuar caso seja necessário.

O Exército também enviou equipamentos para iniciar as tarefas de limpeza no mar. A Marinha americana informou na quinta-feira que parte do equipamento tinha começado a chegar à cidade de Gulfport, no Mississipi.

No total, foram instaladas 66 mil barreiras flutuantes, que vão arrastando e contendo a mancha de óleo, além de sete sistemas que colhem o petróleo e o retiram do mar.

O Exército também está utilizando a Base Aérea e Naval de Pensacola, na Flórida, para armazenar barreiras adicionais, tratores, equipamentos de bombeamento e outros materiais utilizados pela Guarda Costeira.

Foto de satélite mostra proximidade da mancha de óleo com a costa dos EUA (Foto:NASA)