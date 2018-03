EUA endurecem postura nas negociações, diz Greenpeace

Os Estados Unidos endureceram sua postura nas já difíceis negociações na cúpula da ONU sobre mudança climática (COP-15), realizada em Copenhague, ao se negar a mudar as datas de referência para a redução de gases do efeito estufa, segundo o grupo ambientalista Greenpeace.

Veja também:

Presidente da Cop-15 renuncia ao cargo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Negociações na cúpula ficam paralisadas

Brasil aceita prestar contas por fundo 'verde'

Blog da COP: o dia a dia na cúpula

Glossário sobre o aquecimento global

O mundo mais quente: mudanças geográficas devido ao aquecimento

Entenda as negociações do novo acordo

Rumo à economia de baixo carbono

O coordenador político para a América Latina da organização ambientalista, Gustavo Ampugnani, disse nesta quarta-feira, 16, à Agência Efe que Washington apresentou na madrugada passada um documento com uma cruz no lugar da data a partir da qual se deve partir para calcular as emissões de dióxido de carbono (CO2).

Antes de ir a Copenhague, Washington tinha oferecido reduzir suas emissões de CO2 em 17% até 2020 em relação a 2005, o que, em termos reais, representa 4%, em comparação com os parâmetros usados pela União Europeia (UE) e por outros países industrializados, que partem de 1990.

Com esse ponto de partida dos EUA e diante do bloqueio atual das negociações na cúpula, a única solução é que os 119 chefes de Estado e de Governo que começaram a chegar à capital dinamarquesa assumam diretamente as negociações, disse Ampugnani.

Acrescentou que, se não houver um entendimento até o encerramento da cúpula, em 18 de dezembro, ficaria a única alternativa de "uma declaração política de mínimos", em vez da assinatura de um documento juridicamente vinculativo, como exigem muitos países e as organizações ambientalistas.

Segundo Ampugnani, deve ser selada uma proposta fixada definitivamente que inclua uma redução das emissões de 40% até 2020 diante dos valores de 1990, que seria o dobro do colocado sobre a mesa pela União Europeia (UE).