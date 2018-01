EUA anunciarão novo plano para suspender perfuração no Golfo

WASHINGTON - O secretário de Imprensa da Casa Branca, Robert Gibbs, afirmou que o Departamento de Interior dos EUA divulgará ainda nesta segunda-feira, 12, um novo plano para suspender a perfuração de poços de petróleo em águas profundas no Golfo do México.

A autoridade não forneceu mais detalhes, mas comentou que é preciso "ter noção do que aconteceu" e do que causou o vazamento de óleo no poço da BP antes de novas perfurações serem autorizadas.

A Casa Branca está tentando manter a moratória às perfurações no Golfo do México até que uma comissão presidencial possa investigar o desastre na região.

A administração Obama ordenou em maio a suspensão das perfurações em águas profundas, mas essa ordem foi bloqueada em junho por um juiz federal americano. As informações são da Dow Jones.