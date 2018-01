EUA anunciam reabertura da área de pesca na Louisiana

O governo americano anunciou a reabertura da área de pesca no Estado da Louisiana, fechada desde abril por causa do vazamento de petróleo no Golfo do México.

"Estamos satisfeitos de poder ajudar o Estado da Louisiana a reabrir suas águas aos pescadores comerciais", declarou a comissária da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), Margaret Hamburg.

A zona reaberta para a pesca vai do delta do Mississippi até a fronteira com o Estado do Mississippi.

Segundo Hamburg, durante os últimos meses, agências estaduais e federais tomaram as medidas necessárias "para garantir que a pesca nas águas, abertas hoje, seja segura".

A comissária se reuniu nesta semana com os pescadores da região em New Orleans, na Louisiana, que pediram informações sobre os protocolos e provas que garantem a qualidade da pesca e insistiram que os consumidores tenham acesso a essas certificações.

O futuro executivo-chefe da BP, Bob Dudley, assegurou durante uma visita ao Mississippi que a companhia não abandonará os moradores do Golfo do México e assumirá a responsabilidade pelo desastre causado pelo vazamento.

Em entrevista coletiva, Dudley disse que a BP "fez um compromisso de longa duração" com a região, onde "permaneceremos durante anos".

Segundo o executivo, a operação para vedar o poço de onde vaza petróleo pode começar na próxima terça-feira.

A BP anunciou nesta semana um plano para vender parte de seus ativos para bancar os custos relacionados ao vazamento de petróleo no Golfo do México.