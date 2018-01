Estudo mostra tipuanas em estado crítico em São Paulo

Depois de analisar 1.109 árvores tipuanas em bairros de São Paulo para seu doutorado, o biólogo Sérgio Brazolin, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), concluiu que 16% estavam em estado de alerta máximo para queda e precisavam de providências imediatas para evitar danos à população.

Ele notou que a presença de fungos e cupins estão entre os principais fatores que levam ao risco de queda. O estudo foi realizado em ruas dos bairros Pacaembu, Sumaré, Jardins, Cerqueira César, Alto da Lapa, Alto da Boa Vista e Paraíso.

De acordo com o pesquisador, em algumas situações é preciso fazer tratamento para eliminar os cupins e podar as copas para reequilibrar as árvores. A remoção e substituição deve ser feita em último caso.

A tipuana Tipuana tipu é uma espécie exótica que tem crescimento rápido e foi trazida para os bairros loteados pela Companhia City há 70 anos. Apesar de ser resistente, as árvores em São Paulo sofrem ainda com podas inadequadas e com vandalismos.