Estudo mapeia relação entre floresta e clima

Cientistas do Brasil e dos Estados Unidos apresentaram na quarta-feira, no Guarujá (SP), o projeto Rede Sensorial para a Floresta Tropical, cujo objetivo é compilar informações que relacionem a Amazônia e as mudanças climáticas.

A iniciativa pretende estudar como a floresta tropical se relaciona com a atmosfera terrestre e os seus efeitos para a mudança do clima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto está sendo desenvolvido pela USP, Universidade Johns Hopkins, com recursos da Microsoft Research, braço de pesquisas da multinacional de softwares, e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Foram investidos US$ 2 milhões em 11 estudos, nos últimos três anos.