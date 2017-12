Estudantes protestam contra Código Florestal em frente ao Congresso

BRASÍLIA - Estudantes que se dizem integrantes do Comitê Universitário de Defesa das Florestas protestam em frente ao Congresso nesta quarta-feira, 23, contra o projeto do Código Florestal que está sendo examinado na Comissão de Meio Ambiente do Senado.

Com batucada, gritos e exibindo faixas achacando a senadora Kátia Abreu (PSD-TO), presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), eles interromperam o trânsito em frente à chapelaria, principal ponto de acesso à Câmara dos Deputados e Senado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os manifestantes fazem encenações vestidos de palhaço e gritam ameaçando tirar a roupa em represália à proibição de entrarem no prédio. "Deixa eu entrar no Senado ou eu vou ficar pelado", dizem eles, vigiados por policiais legislativos e da Polícia Militar.

Iniciada às 10 horas, a votação do parecer do relator do código, senador Jorge Viana (PT-AC), pode ser adiada, em decorrência do desentendimento sobre a recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APP). O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) e outros parlamentares pediram, na noite de terça-feira, o adiamento, para que possam se inteirar dos acordos firmados, entre os relatores e representantes do governo, e a respeito das emendas apresentadas ao texto.