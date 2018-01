Estrela de 'Harry Potter' lança coleção em grife ecológica

A atriz britânica Emma Watson, uma das estrelas dos filmes da série Harry Potter, irá lançando uma coleção de roupas para uma grife ecológica, que procura beneficiar agricultores e artesãos de países mais pobres.

"Há muito mais conscientização na minha geração", disse a atriz, famosa por interpretar a melhor amiga de Harry Potter no cinema, de acordo com o jornal britânico The Daily Telegraph. "O planeta está em risco e eu queria fazer alguma coisa."

Watson afirmou que a decisão dela de colaborar com a grife People Tree veio de um sentimento de frustração, de acordo com o diário britânico.

"É duro saber o que é bom e o que é ruim nas lojas, e igualmente duro achar roupas da moda com uma preocupação ética. Eu não quero vestir algo que prejudique o meio ambiente ou as pessoas que o habitam. Eu queria fazer uma coleção de que pudesse me orgulhar."

Sem experiência

A atriz admite que não tem experiência em produzir moda, mas sabe pintar e desenhar e contou com a ajuda de uma equipe.

"Eu desenhei a coleção para mim e para os meus amigos; é o tipo de roupa que eu uso - a diferença é que ela tem uma preocupação ecológica."

A coleção deverá ser lançada ainda este mês e deverá ter 26 peças para mulheres e 15 para homens, além de alguns acessórios.

A People Tree diz que a 80% da coleção será confeccionada com algodão orgânico e levará em conta o bem-estar da mão-de-obra em países pobres como Bangladesh, Índia e Nepal.

Os direitos de venda da coleção serão doados para a Fundação People Tree, que atua juntamente com a grife.