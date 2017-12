Estados Unidos, Canadá e México criam nova parceria sobre clima

OTTAWA - Ministros de Energia da América do Norte anunciaram nesta segunda-feira, 25, a criação de um grupo de trabalho sobre as alterações climáticas e energia, em parceria projetada para ajudar Canadá, Estados Unidos e México a harmonizar políticas.

A parceria não inclui metas obrigatórias, mas vai reforçar a cooperação e integração das políticas relacionadas às mudanças climáticas entre os países, disse o ministro canadense dos Recursos Naturais, Greg Rickford.

Todos os três governos afirmaram que vão priorizar o trabalho conjunto das questões, incluindo a eficiência das redes de eletricidade, buscando novas tecnologias de energia limpa e alinhando os regulamentos para controlar as emissões do setor de petróleo e gás.

O acordo ocorre em um momento em que o governo conservador do Canadá e o governo Barack Obama ainda mantêm diferenças em um prolongado processo de revisão do oleoduto Keystone XL proposto pela TransCanada e que ligaria a região de areias betuminosas de Alberta à costa do Texas, no Golfo do México.

Grupos ambientalistas fizeram uma campanha agressiva contra o projeto, argumentando que aceleraria as emissões de gases do efeito estufa.

O governo do Canadá tem criticado os Estados Unidos por adiar a decisão, enquanto que o presidente norte-americano, Barack Obama, questionou os benefícios econômicos do projeto, indicando que não vai aprová-lo caso agrave o aquecimento global.