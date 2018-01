Estado promove seminário sobre resíduos sólidos nesta quarta-feira

O 'Estado' e a Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio) promovem nesta quarta-feira, 28, a partir das 9 horas, o seminário "Soluções para o lixo: você, sua empresa e sua cidade estão preparados para cumprir a nova lei de resíduos sólidos?".

O seminário terá a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ainda participam Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado; Lauro Moretto, vice-presidente executivo do Sindusfarma; Ezio Antunes, diretor executivo do Jogue Limpo; Tatiana Barreto, promotora de Justiça; e José Goldemberg, presidente do Conselho de Sustentabilidade da Fecomércio.

O evento será realizado no auditório da Fecomércio (Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo). As vagas são limitadas. Inscrições e informações no site: www.fecomercio.com.br.