'Estado' é eleito o veículo do ano em sustentabilidade

O Estado foi eleito o veículo de comunicação do ano em sustentabilidade pelo conselho consultivo do Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade. O prêmio é um reconhecimento pela cobertura jornalística que o Estado faz sobre o tema.

A cerimônia de entrega da premiação foi realizada nessa quarta-feira, 13, à noite em São Paulo. Foram ressaltados a cobertura em várias plataformas - impresso e digital - e seu impacto entre especialistas. "Esse é o reconhecimento do esforço que o jornal vem fazendo há anos pelo tema", disse o diretor do Jornalistas&Cia, Eduardo Ribeiro.

"Um dos nossos desafios é mostrar como esse conceito de sustentabilidade, aparentemente abstrato, está presente no dia a dia das pessoas", disse Cida Damasco, editora-chefe do Estado. "Mais ainda, estamos trabalhando duro para que a sustentabilidade deixe de ser um capítulo específico a ser acompanhado em páginas e cadernos especiais e passe a fazer parte do olhar que lançamos sobre toda a cobertura." Cida também ressaltou que o jornal recentemente recebeu o selo verde FSC (Forest Stewardship Council).

A categoria em que o Estado foi premiado não recebe inscrições, e o vencedor é escolhido por um conselho consultivo integrado por pelo menos 15 executivos que atuam na área de comunicação e sustentabilidade de organizações não governamentais (ONGs) e universidades, entre outras instituições. O ambientalista e economista Sérgio Besserman Vianna foi apontado como a personalidade do ano em sustentabilidade, em escolha com o mesmo critério.

O Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC já havia anunciado no mês passado os vencedores das 13 categorias.

A premiação recebeu 732 trabalhos, inscritos por 387 jornalistas de todo o Brasil. A reportagem agraciada com o Grande Prêmio do ano foi Viúvas do Veneno, de autoria de Melchiades Júnior, que trata de agricultores vítimas de agrotóxicos, publicada na Diário do Ceará.

Valores. Ao todo, a premiação distribuiu R$ 107 mil aos vencedores, sendo R$ 10 mil para cada ganhador nos segmentos Jornal, Revista, Rádio, Televisão, Webjornalismo e Especial Água. Não é a primeira vez que a cobertura de ambiente do jornal é reconhecida: em 2010, o Estado ganhou o prêmio Allianz Seguros pelo caderno A Sangria do Capital Verde - Desafios do Novo Presidente.