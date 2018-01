Estadão realiza debates sobre temas ambientais na Livraria Cultura

Nos dias 14, 15 e 16 a série Encontros Estadão & Cultura promove três debates na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, organizados pela equipe do caderno Planeta. Os temas dos dois primeiros dias são: Comportamento Verde - a etiqueta do século XXI, com as debatedoras Lígia Krás (analista de tendências da Mindset/WGSN), Marussia Whately (arquiteta e ambientalista) e Beth Furtado (psicóloga, sócia da Alia Consultoria e Marketing); e Lixo - nova legislação e coleta seletiva, com os debatedores Denis Russo Bugierman (jornalista e editor do blog Isso não é normal), Luiz Gonzaga Alves Pereira (presidente da Loga Logística Ambiental) e Sergio Luis Mendonça Alves (Secretário Adjunto e Diretor do Departamento de Limpeza Urbana – Limpurb).

No dia 16 o deputado Aldo Rebelo (PCdoB - SP) e os ambientalistas Roberto Smeraldi (diretor da ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira) e Rafael Cruz (Coordenador da Campanha do Greenpeace pelo Código Florestal) debatem o tema Código Florestal - reforma e polêmica. Rebelo foi o relator do controverso substitutivo aprovado recentemente na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que desagradou ambientalistas e atiçou a disputa entre a bancada "verde" e a bancada ruralista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os debates acontecem no Auditório Eva Hertz, na Avenida Paulista, 2073, das 12h30 às 13h30, com entrada gratuita. As vagas serão limitadas por ordem de chegada. Quem perder os eventos ainda poderá acompanhá-los pela cobertura especial do programa Planeta Eldorado, da Rádio Eldorado, que vai ao ar no final de semana, ou acessar o conteúdo dos debates pelo www.territorioeldorado.com.br.

Na sexta-feira, a Rádio Eldorado vai transmitir flashes ao vivo do encontro sobre Código Florestal. Também será possível acompanhar as discussões pelo Twitter.

Confira a agenda dos eventos:

Quarta, 14/7: COMPORTAMENTO VERDE – a etiqueta do século 21

Mediador: Rodrigo Villela (editor)

Debatedores: Ligia Krás (analista de tendências, Mindset/WGSN)

Marussia Whately (arquiteta e ambientalista) e

Beth Furtado (psicóloga, sócia da Alia Consultoria e Marketing)

Quinta, 15/7: LIXO – nova legislação e coleta seletiva

Mediadora: Luciana Garbin (editora do caderno Metrópole, do Estadão)

Debatedores: Denis Russo Bugierman (jornalista e editor do blog Isso não é normal)

Luiz Gonzaga Alves Pereira (presidente da Loga Logística Ambiental) e

Sergio Luis Mendonça Alves (Secretário Adjunto e Diretor do Departamento de Limpeza Urbana – Limpurb)

Sexta, 16/7: CÓDIGO FLORESTAL – reforma e polêmica

Mediador: Marcos Guterman (editor da primeira página do Estadão)

Debatedores: Aldo Rebelo (deputado federal pelo PCdoB, relator da Comissão Especial do Código Florestal)

Rafael Cruz (Coordenador da Campanha pelo Código Florestal do Greenpeace) e

Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira)