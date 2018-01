'Esse é o momento de ser um farol das boas iniciativas em sustentabilidade' Pioneiro da internet no Brasil, o empresário Marcos Wettreich foi um dos fundadores do comércio eletrônico no País e também criou o prêmio iBest, que possibilitou aos internautas eleger os melhores sites. Agora, Wettreich quer usar o know-how do iBest no prêmio GreenBest, cujo objetivo será escolher os melhores do País em sustentabilidade. Serão premiadas 16 categorias, como personalidade, alimentação, ONGs, materiais inovadores, iniciativas governamentais, entre outros.