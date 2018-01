Espelhos no espaço têm alto custo

Os números que a pesquisa revela são superlativos. Para bloquear 1,8% da radiação solar que incide no planeta, seria necessária a cobertura de uma área inicial de 4,7 milhões de quilômetros quadrados entre o Sol e a Terra. Isso exigiria, por ano, 155 mil lançamentos no espaço – e a área teria de ser constantemente aumentada para dar conta do dos níveis crescentes de gás. O estudo estima que, a cada ano, seria necessário enviar ao espaço mais 35.700 km² de espelhos. O custo de lançar apenas os refletores pequenos na estratosfera gira em torno de US$ 5 trilhões.

O diretor do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luís Pinguelli Rosa, questiona a tecnologia. “É claro que satélites com espelhos podem funcionar para refletir parte da luz solar, mas a que preço? Será que não se correria o risco até mesmo de aumentar os acidentes com colisão de satélites, já que seriam milhares deles?”