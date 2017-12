Espécies raras da floresta tropical são sensíveis a vizinhos Para entender por que algumas espécies são raras nas florestas tropicais enquanto outras são comuns, um estudo do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian analisou informações sobre a sobrevivência de mais de 30 mil mudas de 180 espécies de árvores tropicais. Conclusão: as mudas de espécies raras são muito mais sensíveis à presença de vizinhos de suas próprias espécies que as mudas de espécies comuns.