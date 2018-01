Espécies de Nova Guiné estão sob ameaça

A ONG internacional WWF anunciou que 1.060 novas espécies foram descobertas na ilha de Nova Guiné entre 1998 e 2008, mas elas correm risco de extinção caso o desmatamento - que faz com que muitos animais percam seu hábitat - não seja controlado.

Entre as espécies descobertas se destacam um golfinho e um tubarão de 2,5 metros de comprimento. Entre os novos répteis encontrados estão três tipos de lagarto-monitor (o da foto acima é um deles). Em dez anos de trabalho, foram descobertos 218 plantas, 43 répteis, 12 mamíferos, 580 invertebrados, 134 anfíbios, 2 pássaros e 71 peixes.

Neil Stronach, representante da WWF, diz que "o relatório mostra que as florestas e rios da Nova Guiné se encontram entre os mais ricos e com maior biodiversidade do mundo". Mas também mostra que a descontrolada demanda humana pode levar esse rico ambiente ao colapso. Além do desmatamento, as ameaças são a mineração, o comércio de animais silvestres e a expansão da agricultura, em particular a exploração do óleo de palma. A ilha da Nova Guiné possui a terceira maior extensão de floresta do mundo e seu território é compartilhado por Indonésia, na parte ocidental, e Papua-Nova Guiné, na oriental.