Especial sobre mudanças climáticas ganha 'Prêmio Excelência Jornalística'

A reportagem especial multimídia "Clima em transformação", do Estado, foi ganhadora do Prêmio Excelência Jornalística 2017, da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), na categoria Jornalismo de Dados. Por meio de gráficos e vídeos, o material mostra os desafios para conter o aquecimento global. O resultado da premiação foi divulgado nesta quarta-feira, 23.

O especial permite comparar quanto cada país contribui para a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, quanto se comprometeram a reduzir até 2030 e qual seria o valor ideal global para controlar o aumento da temperatura no planeta. Acesse o especial aqui.

A comissão responsável pela premiação destacou que o trabalho "reúne vários méritos", como a importância do tema, síntese, atratividade e interesse. A premiação evidenciou, ainda, a "brilhante combinação de informação, design, gráficos interativos, fotos e vídeos."

"O especial era sobre um tema complexo: as chamadas INDCs (pretendida contribuição nacionalmente determinada). Sigla difícil para definir as metas que cada país disse que poderia adotar internamente para colaborar com o Acordo de Paris e seu objetivo maior de reduzir o aquecimento global. O desafio que nos colocamos era mostrar o que essa 'numeralha' significaria na prática. Se todos os países cumprissem suas metas, quanto isso representaria de redução de emissões de gases de efeito estufa no planeta? Isso reduziria o aumento da temperatura em quanto? Seria o suficiente para conter o aquecimento a menos de 2C até o final do século?", conta a repórter do Estado Giovana Girardi.

"O que fizemos foi criar um método para visualizar esses dados. Mostrar em imagens muito claras que a redução prometida era ainda muito pequena para o tamanho do desafio. Contamos, para isso, com cálculos de cientistas do Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas)", explica Giovana. "As ideias para mostrar isso com bolas coloridas que mudavam de tamanho de acordo com o ano analisado e país veio da equipe genial de arte do Estado comandada pelo Fabio Sales. Foi um trabalho que deu orgulho em todos nós ao ouvirmos dos nossos leitores: ah, agora eu entendi."

Para Fabio Sales, editor executivo de arte do grupo Estado, o especial "Clima em Transformação" foi "umas das experiências mais gratificantes na elaboração de infográficos baseados em dados realizados pela editoria de arte do Estadão". Segundo Sales, "o mais interessante é perceber o potencial que esta linguagem tem: o de descobrir histórias através dos dados levantados."