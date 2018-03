Espanhóis levam mensagem a Copenhague de bicicleta

Dois ativistas espanhóis entregaram nesta quinta-feira, 10, à organização da Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP15), em Copenhague, mais de 30 mil mensagens contra este problema mundial, após percorrer a Europa de bicicleta e trem durante nove dias.

Albert García, da Coordenadora Catalã de Usuários da Bicicleta, e Miriam Luna, campeã espanhola de mountain bike e cantora, entregaram as mensagens ao embaixador de Assuntos do Clima do Ministério de Exteriores da Dinamarca, Niels Pultz, que estavam armazenadas em um cartão de memória.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu itinerário, os "ciclistas pelo clima" passaram por Madri - cidade de partida -, Barcelona, Paris, Bruxelas, Haia, Amsterdã, Berlim e Rostock até chegar nesta quarta-feira à noite a Copenhague, viajando de trem e fazendo trajetos pontuais em bicicleta. Grande parte da Holanda foi percorrida utilizando o segundo meio.

Veja também:

Amorim teme que países sigam atitude dos EUA em Copenhague

Impasse em acordo do clima divide países ricos

Financiamento 'verde' não avança

Estudo alerta que emissões têm que cair a partir de 2020

García disse à Agência Efe sentir-se "feliz" por ter transmitido as mensagens de apoio à assinatura de um acordo climático mundial.

Os dois ciclistas ressaltaram as diferenças entre países como Dinamarca e Espanha com relação ao uso da bicicleta, pois no primeiro existe uma "cultura da bicicleta", uma "normalidade" refletida na existência de vagões exclusivos nos trens para transportá-las.