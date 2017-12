Esforço para conter vazamento paralisado por problema em serra

Ao mesmo tempo em que o petróleo cru se aproxima da Flórida, o arriscado esforço para conter o pior vazamento de óleo da história dos EUA foi paralisado nesta quarta-feira quando uma serra de diamante travou em um cano grosso no poço explodido no fundo do Golfo do México.

O almirante da Guarda Costeira Thad Allen disse que o objetivo agora é liberar a serra e terminar o corte mais para o fim do dia. Esta é a mais recente tentativa de conter - mas não tampar - o vazamento. A melhor chance de deter o derrame é a abertura de um outro poço, o que exigirá pelo menos mais dois meses.

"Não creio que a estão é se seremos ou não capazes de fazer o segundo corte, e sim o quanto ele será liso", disse Allen.

Se o corte não for liso como os engenheiros desejam, eles serão forçados a usar uma cobertura mais frouxa sobre o óleo que transborda do fundo do mar.

Esse trabalho de cortar e cobrir pode causar um aumento temporário no fluxo de petróleo de 20%, embora Allen diga que as autoridades só saberão se isso ocorreu depois que o corte for completado.

Engenheiros poderão ter de usar uma serra de reserva.