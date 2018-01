Equipes de futebol da Espanha aderem à campanha 'Hora do Planeta'

Real Madrid e Valencia, duas das maiores equipes de futebol da Espanha, aderiram à "Hora do Planeta", campanha de mobilização em torno da luta contra o aquecimento global.

Segundo a ONG WWF, idealizadora do movimento, o Real apagará as luzes do estádio Santiago Bernabéu no próximo sábado, por uma hora, a partir das 20h30 (pelo horário local e às 16h30 de Brasília).

Por sua vez, o Valencia estenderá hoje uma lona no centro do gramado de seu estádio, o Mestalla, antes do confronto contra o Málaga e também no intervalo da partida. Além disso, o sistema de som transmitirá mensagens da campanha aos torcedores.

Fora da Espanha, outros clubes também ofereceram apoio à iniciativa, como o Bayern de Munique.

Atletas como o meia-atacante da Roma, Francesco Totti, o jogador de basquete Steve Nash, que atua na NBA pelo Phoenix Suns, e o astro do futebol americano e marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, são algumas das grandes personalidades do esporte que já se comprometeram a participar da campanha.