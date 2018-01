Equador sofre com fenômenos do aquecimento, diz cientista

O executivo Miguel Jarrín, um dos diretores do Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Equador, afirmou nesta sexta-feira, 12, que as condições climáticas "extremas" que atualmente afetam o país são fruto do aquecimento global. Enquanto as províncias situadas na região andina, centro do país, sofrem com uma severa estiagem, em áreas do litoral chuvas torrenciais causam inundações.

"É um efeito do aquecimento global. As mudanças nos regimes de início da época chuvosa, tanto na serra como na costa, devem-se basicamente a isso", afirmou Jarrín à rádio Sonorama.

A seca tem afetado também algumas áreas da Colômbia e da Venezuela, onde o governo alega que a falta de chuvas, supostamente ocasionada pelo fenômeno "El Niño", está causando uma grave crise no sistema de geração de energia elétrica.

O funcionário equatoriano disse ainda que a região vive hoje fenômenos atmosféricos "caóticos" e muito difíceis de serem previstos. Por isso, ele pediu cuidado à população que mora em zonas consideradas vulneráveis. Devido à seca, o governo decretou o estado de emergência nas províncias de Cotopaxi, Tunguarahua, Chimborazo e Bolívar, onde amplas áreas de cultivos foram perdidas.

No fim do ano passado, também por causa da falta de chuvas, o Equador teve de enfrentar algumas semanas de racionamento de energia elétrica.