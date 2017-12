ENTREVISTA-Ciência, não política, deve nortear reunião de Durban As discussões sobre as mudanças climáticas devem deixar de lado as brigas políticas e se concentrar na crescente ameaça decorrente do aquecimento global, como forma de avançar rumo a um acordo que limite as emissões de gases do efeito estufa, segundo o chefe da comissão climática da ONU.