Entidades de ciência pedem voz no Código Florestal

Os dois candidatos à Presidência da República, Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), receberam ontem carta elaborada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pela Academia Brasileira de Ciências (ABC). No documento, pesquisadores solicitam que a revisão do Código Florestal seja feita com base em parâmetros científicos.

No texto, assinado pelos presidentes Marco Antônio Raupp, da SBPC, e Jacob Palis, da ABC, as entidades afirmam que “a comunidade científica brasileira deseja contribuir com informações confiáveis, que embasem a modernização do Código Florestal Brasileiro”.

As contribuições dos cientistas serão apresentadas em dezembro, quando for concluído o relatório técnico do grupo de trabalho constituído em julho para discutir o tema. O grupo é formado por cientistas, universidades e representantes dos setores ambiental e agrícola.

Em julho, foi aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados a polêmica proposta de reforma do Código Florestal do deputado Aldo Rebelo (PCdoB/SP). O texto libera 90% dos donos de terra do País da exigência de recuperar a vegetação nativa em seus imóveis.