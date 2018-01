Entenda por que a flotação do Rio Pinheiros deu errado

Em 2008 o Governo do Estado de São Paulo lançou um mecanismo de despoluição do Rio Pinheiros, com o objetivo de reverter a água do rio para a represa Billings e gerar energia elétrica na Usina de Henry Borden, em Cubatão.

O sistema falhou, mas foram gastos R$ 80 milhões para testá-lo. Ouça entrevista exclusiva da repórter Mia Bruscato com o Primeiro Promotor do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, José Eduardo Ismael Lutti, e entenda o que deu errado com a flotação - que consiste em jogar produtos químicos na água, fazendo com que a sujeira se transforme em flocos e suba à superfície para ser recolhida.