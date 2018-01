Ensaio traz beleza refletida em 'espelho natural'

O fotógrafo amador Roger Merrifield, de 46 anos, registrou uma série de imagens retratando a natureza da Grã-Bretanha, sempre refletida nas plácidas águas de lagos no norte do país. As fotos de Merrifield foram feitas durante a mudança de estação característica do outono e flagram as cores características dessa estação, com tons vívidos de vermelho, laranja e marrom.

Os efeitos dos reflexos que ele registra por vezes são tão fortes que as imagens chegam a dar a impressão de que foram criadas artificialmente com o auxílio de computadores.

Merrifield diz que o outono é sua estação favorita do ano e que a maior parte de suas fotos costumam ser registradas nesta época do ano. Ainda que um amador, ele é bastante obsessivo e passional em relação aos temas de suas imagens. E viaja várias vezes ao ano às regiões onde mais aprecia registrar fotos, entre elas as Terras Altas da Escócia, para flagrar ''o esplendor do outono''.

