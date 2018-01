Engenheiros e cientistas discutem no Rio como fabricar motores menos poluentes

RIO - Engenheiros, pesquisadores e cientistas de tecnologias de motores, combustíveis e lubrificantes do Brasil e de vários outros países estão reunidos nesta quinta-feira, 6, no Rio de Janeiro discutindo formas de melhorar a eficiência da indústria automotiva para reduzir a emissão de gases no ambiente.

Eles participam do Congresso Internacional de Motores, Combustíveis e Lubrificantes, organizado pela Sociedade de Engenheiros Automotivos. O diretor da seção brasileira da entidade, no Rio de Janeiro, Mauro Simões, afirmou que o Brasil foi convidado para sediar o evento porque se destaca como o país onde o uso de biocombustíveis, em larga escala, no setor de transportes tem sido bem sucedido.

"O Brasil hoje está em evidência em função de todo o desenvolvimento econômico, da forma como superou a crise econômica internacional e também por ser o único onde a utilização de combustíveis renováveis ou biocombustíveis tem sido exemplo para o mundo todo", acrescentou.

De acordo com Simões, a preocupação da indústria automotiva hoje é a de desenvolver projetos que melhorem as condições das máquinas em relação às emissões, seja dos poluentes locais, como do monóxido de carbono e da fuligem, ou dos gases que provocam o efeito estufa.