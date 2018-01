Encontro do papa com Peres e Abbas não é interferência política, diz Vaticano O papa Francisco espera que a reunião inédita com os presidentes israelense e palestino no Vaticano no domingo possa ajudar a encerrar as “eternas negociações” e levar à paz, mas não deseja se intrometer na política do Oriente Médio, informou o Vaticano nesta sexta-feira.