Encontro discute REDD e os direitos dos povos da floresta

Até sexta-feira o GTA (Grupo de Trabalho Amazônico) promove a primeira consulta pública sobre Princípios e Critérios de REDD – Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. O evento é realizado em parceria com o Conselho Nacional de Populações Extrativistas (CNS) e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), com o apoio técnico do Imaflora e IPAM (Instituto de Pesquisas da Amazônia).

A REDD é um mecanismo de remuneração pela manutenção das florestas em pé, que foi discutida na última Reunião do Clima da ONU, em Copenhague, em novembro passado.

“Boa parte das populações tradicionais da Amazônia vive em florestas públicas e essas populações certamente não serão alvo das negociações internacionais sobre REDD, pois ali não se fala em meio ambiente, fala-se em economia”, explica o presidente da Rede GTA, Raimundo Gomes. “Só que, embaixo da floresta, tem muita gente.”

Na verdade, parte do movimento ambiental brasileiro é contra o mecanismo de REDD. Mas, para Gomes, a REDD já é uma realidade. “Você pode até ser contra, mas não pode se dar ao luxo de ficar de fora do processo e do debate”, acredita.

Para a diretora da CNS no Pará, Célia Regina das Neves, a REDD é uma oportunidade de reconhecimento dos esforços das populações tradicionais na manutenção dos recursos da floresta. “A nossa orientação sempre foi a de usar os recursos naturais sem destruí-los. Achamos, sim, que deve haver um reconhecimento oficial da dedicação das populações tradicionais a essa bandeira”, afirma.

O encontro que ocorre a partir de hoje em no Centro de Treinamento Maromba, em Manaus (AM), é o primeiro de uma série de três oficinas. As outras duas acontecerão em Porto Velho (RO), de 30 de março a 1° de abril, e em Belém (PA), de 14 a 16 de abril.

“A REDD pode significar um grande benefício se a gente conseguir gerar e estabelecer princípios para garantir os direitos dos povos da floresta. Se não fizermos isso, o mecanismo vai virar mais um instrumento de exclusão, de deslocamento das populações de seus locais de origem, com a transformação da floresta em commodity”, resume Gomes.

Você também pode enviar comentários e dar sua opinião. Baixe o formulário de consulta pública no link http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=346591, preencha-o e envie por e-mail para consultapublica@reddsocioambiental.org.br, ou por fax para (19) 3414 4015.