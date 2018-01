Empresa propõe converter o papamóvel para energia solar

A fabricante alemã de painéis solares SolarWorld propôs ao Vaticano que o papamóvel - veículo blindado usado para transportar o papa durante suas visitas - passe a usar a energia solar. A oferta foi feita pelo presidente da SolarWorld, Frank Asbeck, ao cardeal Giovanni Lajolo, governador da Cidade do Vaticano. O religioso recebeu bem a idéia, qualificando-a como "genial" e destacando seu baixo custo. "Se custa menos e pode ser um exemplo, por quê não?", indagou. A defesa de um padrão de consumo sustentável, que possibilite a preservação do meio ambiente e o combate ao aquecimento global, tem estado cada vez mais presente no discurso da cúpula da Igreja Católica. O cardeal Lajolo destacou que o incentivo à substituição dos combustíveis fósseis para os automóveis seria fundamental para reduzir os índices de poluição atmosférica e contaminação do meio ambiente.