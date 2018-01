Empresa brasileira de açúcar orgânico é homenageada no Japão A produção de açúcar dentro dos preceitos orgânicos – sem agrotóxicos e sem queimar a cana-de-açúcar antes da colheita – levou o Grupo Balbo, dono da marca de orgânicos Native, a ser a única empresa brasileira homenageada na cerimônia de encerramento do Ano Internacional da Biodiversidade, que será realizada nos dias 18 e 19 em Kanazawa, na província de Ishikawa, no Japão.