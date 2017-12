Empresa aérea reduz uso de combustível

A American Airlines começou a colocar em prática um programa para otimizar o uso de combustível e, com isso, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global.

O voo escolhido foi o 63, operado por um Boeing 767-300 que decolou do aeroporto Charles De Gaulle, em Paris, e pousou no Aeroporto Internacional de Miami.

Entre as medidas para gastar menos combustível estavam o taxiamento com um único motor na decolagem e no pouso.

Neste ano, a empresa pretende economizar mais de 120 milhões de galões de combustível. Para ambientalistas, o transporte aéreo é hoje um dos vilões do clima.