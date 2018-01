Empire State será movido a energia eólica

moso Empire State Building, em Nova York, tornou-se o maior comprador de energia de fontes renováveis do Estado de Nova York e um dos maiores dos EUA.

Os proprietários do edifício de 102 andares, que já foi considerado o mais alto do mundo, firmaram um acordo com a empresa Green Mountain Energy, que fornecerá, por dois anos, a energia elétrica de fonte eólica em quantidade suficiente para atender ao consumo do edifício.

Há um ano, a administração do arranha-céu assumiu um projeto de eficiência para reduzir o consumo de energia do edifício em 38% até 2013. Isso inclui a reforma dos sistemas de ar condicionado e aquecimento localizados no subsolo do prédio e a substituição das janelas, de modo a aproveitar melhor a iluminação natural.