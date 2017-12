Emissões da agricultura contrabalançam captura de CO2

As emissões de metano e óxido nitroso procedentes das matérias-primas orgânicas e da agricultura contrabalançam a captura natural de dióxido de carbono (CO2) na Europa, segundo um estudo publicado na internet pela revista Nature Geoscience.

O pesquisador Detlef Schulze, do Instituto de Bioquímica Max-Planck em Jena (Alemanha), e outros 16 cientistas realizaram um trabalho em nível europeu no qual analisaram as emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso registradas entre 2000 e 2005 no continente, para apurar os gases estufa emitidos à atmosfera.

O estudo conclui que a função de captura de CO2 realizada por árvores e plantas serve para compensar os efeitos da agricultura no meio ambiente e, com isso, o final o balanço é quase zero.

De toda a emissão global de CO2, menos da metade se acumula na atmosfera, onde contribui para a mudança climática, graças justamente à captura natural de dióxido de carbono feita pelos oceanos e alguns ecossistemas terrestres.

Os especialistas destacam que estimular e aumentar a capacidade de captura destes ecossistemas é uma das vias mais acessíveis e realistas para minimizar a mudança climática, mas estes resultados mostram que, na Europa, não seria fácil conseguir isso.

Os pesquisadores advertiram que, se a tendência para uma agricultura mais intensiva continuar, se o desmatamento continuar e com a aposta nos biocombustíveis, é provável que se quebre esse equilíbrio na Europa.