Emissão de gases-estufa dos EUA caiu 2,2% em 2008, diz agência As emissões de gases do efeito estufa causadas pela atividade humana caiu no ano passado, período em que o alto preço do petróleo e a fraca economia reduziram a demanda por combustíveis fósseis, disse a Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA nesta quinta-feira.