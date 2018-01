Embrapa e CNA lançam projeto para preservar biomas do país

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançaram nesta quarta-feira, 24, o Projeto Biomas, que visa a garantir a liderança do país na produção de alimentos com avanço na preservação do meio ambiente.

Nos próximos nove anos, serão investidos R$ 20 milhões, incluindo estudos específicos para todos os biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

A presidente da CNA, Kátia Abreu, disse que a preservação ambiental será essencial para que o agronegócio brasileiro conquiste novos mercados. Para que isso ocorra, as pesquisas serão voltadas para soluções práticas que permitam ao produtor rural recuperar áreas frágeis de suas propriedades e gerar renda. "Não há preservação no campo sem o protagonista, que é o produtor."

Segundo ela, futuramente deve ser criado "um selo do alimento saudável do Brasil". "Nossa luta é para que pelo mundo afora associem o alimento brasileiro a um alimento saudável, com uma produção embasada em técnicas científicas e ambientalmente sustentáveis."

Ao todo, cerca de 240 pesquisadores da Embrapa e de universidades parceiras participarão da elaboração de modelos de ocupação sustentável. "Esse projeto ajudará a corrigir erros cometidos no passado", comentou a presidente da CNA.