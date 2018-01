Em Davos, índice aponta nações mais ecológicas

Com informações do Huffington Post

Especialistas em meio ambiente pelas universidades de Yale e Columbia, nos Estados Unidos, lançaram nesta segunda-feira a publicação bienal do Índice de Desempenho Ambiental, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. O índice classifica 163 países de acordo com o seu desempenho em 25 indicadores em 10 categorias: carga ambiental de doenças, poluição do ar (efeitos nos seres humanos), poluição do ar (efeitos no ecossistema), água (efeitos nos seres humanos), água (efeitos no ecossistema), biodiversidade e hábitat, silvicultura, pesca, agricultura e mudanças climáticas.

A Islândia dominou o ranking, na 1ª colocação. O país tem quase toda a sua energia gerada de fontes renováveis. Além disso, a Islândia ganhou pontos em reflorestamento e controle das emissões de gases poluentes. Enquanto isso, o Brasil aparece apenas em 62º. Os Estados Unidos vêm em 61º, uma queda significativa desde a última edição do índice, em 2008, na qual os americanos estavam em 39º.

No entanto, a classificação deste ano não pode ser comparada com precisão ao índice de 2008, já que os cientistas responsáveis pelo levantamento mudaram um pouco a metodologia atual em busca de resultados mais apurados.

Além disso, uma vez que a maioria dos dados do índice são de 2007 e 2008, no caso dos Estados Unidos o levantamento não é uma representação precisa dos esforços da administração de Obama para melhorar.

Ainda assim, os Estados Unidos ficam muito atrás das outras nações industrializadas, como o Reino Unido, que ficou em 14º. Os britânicos se sobressaíram na qualidade do ar e da água, mas obtiveram desempenho fraco nas áreas de biodiversidade e conservação. A Alemanha ocupa o 17º e outros 20 países da União Europeia aparecem no ranking antes dos Estados Unidos.

A Suíça caiu um ponto e foi para o 2º lugar, atrás da Islândia, com avanços principalmente nas áreas de infra-estrutura ambiental, controle da poluição e de políticas sustentáveis a longo prazo. A Suécia e a Noruega, nas 4ª e 5ª colocações respectivamente, obtiveram resultados semelhantes aos da Suíça.

O Japão subiu um lugar para o 20º, a posição mais elevada de um país asiático no ranking. O Canadá ocupa o 46º, mas tem condições boas para a água, as florestas e as práticas agrícolas. Porém o país perde pelas altas emissões de gases de efeito estufa e pela conservação da biodiversidade e do hábitat.

A China caiu do 105º para o 121º lugar este ano. Outro grande emissor, a Índia ficou em 123º. O acelerado crescimento econômico dos dois gigantes ainda é o maior vilão para o meio ambiente. Os indianos tiveram bom desempenho em termos de qualidade do ar, mas peca nas áreas de biodiversidade e conservação.

O último lugar ficou com Serra Leoa, antecedida por outras duas nações africanas pobres, a Mauritânia e a República Centro-Africana. Os países africanos carecem de serviços básicos ambientais e de capacidade política para efetuar mudanças coesas, de acordo com o relatório.

Uma análise do índice mostra que os investimentos e a receita são pontos importantes para determinar as políticas ambientais bem sucedidas. Às vezes mais do que a localização geográfica. O Chile, por exemplo, fez investimentos substanciais em proteção ambiental e está na 16ª posição da lista, enquanto que a vizinha Argentina, que fez muito menos em termos de melhorar o controle da poluição e administrar os recursos naturais, está no 70º lugar.