Elevação do nível do mar ameaça milhões de pessoas em Bangladesh

"O nível do mar irá subir no mínimo três metros, submergindo cerca de 18 por cento do país até 2050", divulgou o Instituto de Simulação de Águas (IWM, na sigla em inglês) em Daca.

O IWM foi criado em 1996 para planejar e administrar os recursos aquáticos de Bangladesh e monitorar o aumento do nível do mar e as possíveis consequências.

Bangladesh precisaria de 4,16 bilhões de dólares para construir barragens e promover reflorestamentos para proteger os habitantes do aumento do nível do mar, observou o instituto.

"Apenas barragens com denso reflorestamento na costa e nos rios costeiros poderão proteger" os vilarejos de serem devorados pelo mar, observou a pesquisa.

O governo de Bangladesh informou que serão necessários 10 bilhões de dólares das grandes nações poluidoras para ajudar na adaptação contra chuvas pesadas, inundações e aumento do nível do mar.

(Reportagem de Nizam Ahmed)