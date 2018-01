Elefantes gêmeos atraem turistas curiosos a uma vila da Tailândia

Dois filhotes de elefante gêmeos atraem visitantes curiosos a uma vila na província de Chiang Mai, no norte da Tailândia.

A turista Us-a Thawee viajou três horas para ver as gêmeas de 2 meses, que nasceram no parque Elephant Nature, onde os animais são criados a céu aberto.

"Levei três horas para chegar aqui, mas depois de ver as gêmeas, acho que valeu a pena passar pela dificuldade", disse.

Este é o segundo par de elefantes gêmeos no país em um ano. Os primeiros são machos, e nasceram também em cativeiro, na província de Surin, à noroeste do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As gêmeas nasceram no meio da noite, filhas de Kham Moon, uma elefanta de 28 anos.

O dono dos elefantes, Kupor Sakchintadakul, diz que ouviu o som dos filhotes e demorou a perceber que eram gêmeos.

Segundo ele, o primeiro bebê a nascer entrou em um arbusto enquanto a mãe dava à luz o outro, e só voltou uma hora depois.

Além de turistas, Sakchintadakul diz que também recebe ofertas de compra dos animais.

"Uma pessoa me ofereceu 1,5 milhão de Bahts (cerca de R$ 84 mil) pela família inteira.".

"Há pessoas querendo comprar as gêmeas, mas eu disse a eles que nunca as venderia. Nós cuidamos de elefantes desde os nossos ancestrais, mas nunca vimos e nunca tivemos elefantes gêmeos. Então isso é um presente do nosso Deus. Eu farei o melhor que puder para ficar com elas", disse o criador.

Na Tailândia, elefantes domesticados são frequentemente usados para atrair turistas e servem de fonte de renda para os donos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.