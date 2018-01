Elefante regenerado ajuda a preservar reserva

Kharsel, é um pacato elefante que ajuda na conservação da reserva ambiental de Debrigarh, no oeste da Índia.

Há quase 15 anos, o elefante selvagem matou dezenas de pessoas e destruiu parte da mesma reserva que hoje ajuda a proteger. Ele foi capturado por funcionários de um zoológico local e submetido a um tratamento para se regenerar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os guardas da reserva contam com a ajuda do elefante para pequenas tarefas no dia-a-dia e para proteger o local de bandidos, que roubam madeira e matam alguns dos animais.

O tratador de Kharsel disse que graças a uma relação baseada em carinho e amor, o animal se transformou em um aliado dos guardas da reserva.