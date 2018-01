El Niño pode surgir dentro de semanas, dizem EUA

O padrão climático El Niño, que provoca estiagem e enchentes, poderá se desenvolver dentro de semanas, informou o Centro de Previsão Climática nos Estados Unidos.

O El Niño é provocado por um aquecimento incomum na região leste do oceano Pacífico e a entidade informou que as condições estariam favoráveis para um desenvolvimento das condições do El Niño durante o período de junho a agosto de 2009.

A previsão é a mais recente sobre as chances de o El Niño se desenvolver, após meses de aumento de temperatura no Pacífico.

O Escritório de Meteorologia da Austrália disse na quarta-feira que, se as tendências recentes do clima no Pacífico se mantiverem, há uma chance acima de 50 por cento de uma ocorrência do El Niño até julho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O El Niño ocorre quando a região leste do Pacífico se aquece, com o ar úmido e mais quente se movendo para leste, deixando o tempo mais seco no oeste do Pacífico e na Austrália, provocando o risco de uma quebra das safras.

O El Niño mais devastador ocorreu em 1997/98, quando causou estiagem na Austrália e Indonésia e enchentes no Peru e Equador. O El Niño pode também levar tempo úmido para partes dos Estados Unidos e pode afetar as monções na Índia.

(Reportagem de David Fogarty)