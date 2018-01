Edital seleciona projetos para a Mata Atlântica

Andrea Vialli, com EFE, O Estado de S.Paulo

Até o dia 18 de fevereiro, organizações poderão encaminhar ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) propostas de projetos de conservação da Mata Atlântica.

Serão aceitos projetos em quatro temas específicos: criação ou ampliação de unidades de conservação municipais e/ou estaduais; elaboração de planos municipais de conservação e recuperação do bioma; regularização ambiental de imóveis rurais e viabilização de projetos de pagamentos por serviços ambientais.

O valor do edital é de R$ 4,3 milhões, com recursos do Fundo de Conservação da Mata Atlântica. Podem participar instituições que tenham trabalhos voltados para conservação e pesquisa da fauna e flora da Mata Atlântica. Informações em funbio.org.br.