EcoPrático lança coleção em DVD e Blu-ray

O primeiro reality show EcoPrático, que vai ao ar pela TV Cultura, lança os 12 episódios da série simultaneamente em DVD e em Blu-ray na Semana do Meio Ambiente. O lançamento será realizado no dia 11 de junho, às 19h, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompéia. O evento é aberto ao público. O box com quatro DVDs, assim como para o Blu-ray, é de R$ 99.

O EcoPrático tem a proposta de remodelar residências e mudar o comportamento de seus moradores para deixá-los mais corretos do ponto de vista ambiental. O reality show visita, a cada episódio, a casa de um morador da cidade de São Paulo para analisar o comportamento dos moradores e sugerir ideias e novos hábitos que possam trazer melhorias para o bem-estar e para o meio ambiente que as rodeiam.

Os apresentadores, Anelis Assumpção e Peri Pane, visitam casas de pessoas de diversos perfis sócio-econômicos, e avaliam a situação delas a partir de 10 "ecocritérios" – energia, água, alimentação, resíduos, ecossistema, transporte, bem-estar, consumo, estrutura e atitude. A partir daí, propõem uma série de mudanças – estruturais, físicas e comportamentais, visando as formas mais racionais de uso dos espaços e economia de água, luz e suprimentos, bem como maior funcionalidade e conforto.

O EcoPrático é exibido na TV Cultura, aos domingos, às 19h; e às terças, às 7h30.

Conteúdo

O primeiro volume, chamado Economia e Ecologia, mostra três episódios onde banhos mais curtos, redução dos gastos com energia e a reutilização de espaços mal aproveitados melhorou a qualidade de vida de três famílias e fez a diferença para o meio ambiente.

Os episódios do segundo volume, Casa em Ordem, há dicas para quem mora sozinho, para quem tem crianças em casa e mesmo para quem não tem muitos recursos para resolver problemas de moradia.

O terceiro volume mostra pessoas que aprenderam a reciclar e a aproveitar melhor os alimentos. Por fim, o quarto volume traz dois especiais baseados nos 10 critérios eco práticos apresentados nos episódios anteriores. Reúne as soluções mais criativas encontradas para cada tema retratado durante o programa.

Serviço

Lançamento em Blu-ray e DVD do programa Ecoprático

Local: Livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompéia - Rua Turiassú, 2100, São Paulo

Data: 11 de junho

Horário: 19h