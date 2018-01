É importante que países não esperem até 2020 para agir, diz ambientalista

Nesta sexta-feira, negociações feitas a portas fechadas na reunião das Nações Unidas sobre mudança climática tentavam costurar um acordo que imponha metas de redução de emissões dos gases do efeito estufa para os maiores emissores a partir de 2020.

A gerente de política ambiental da ONG Conservação Internacional do Brasil, Helena Pavese, afirmou à BBC Brasil que apesar de a data 2020 parecer distante, países deverão agir internamente até lá para estarem prontos a assumir seus compromissos.

O acordo defendido pela União Europeia em Durban, com o apoio de diversos países, entre eles alguns dos mais pobres do planeta, prevê um processo alongado com diversos prazos a serem respeitados pelas partes, que culminaria com um tratado legalmente vinculante em 2020.

Oficialmente, a reunião climática da ONU de 2011 terminaria nesta sexta-feira, mas a expectativa é de que as negociações se arrastem até pelo menos a manhã de sábado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.