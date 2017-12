Dupla é presa com 300 aves escondidas em lataria de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta quinta-feira, 21, dois homens transportando 300 aves silvestres em uma Saveiro no município paulista de Cajati, no Vale do Ribeira. Os agentes pararam Ronaldo R.D., de 21 anos, e Welington C.R., de 27 anos, na altura do km 498 da Rodovia Régis Bittencourt. Ao fiscalizar o veículo, encontraram 290 pintassilgos e 10 canários-da-terra dentro de caixas de papelão escondidas na lataria. Segundo a PRF, por conta da falta de ventilação, muitas aves estavam mortas. A dupla contou à PRF que adquiriu as aves em Curitiba, na Paraná, para revendê-las em feiras livres na capital paulista. Cada uma seria oferecida por R$ 25. Ronaldo e Welington devem responder por maus-tratos a animais e tráfico de animais silvestres.