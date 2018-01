Duas tempestades tropicais se formam no Oceano Atlântico

As duas primeiras tempestades tropicais da temporada de furacões do Atlântico, Ana e Bill, se formaram neste sábado, 15. Elas estão a cerca de 1,3 mil quilômetros a sudoeste das ilhas de Cabo Verde na direção do Mar do Caribe.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, a tempestade tropical Bill deve se tornar um furacão daqui a três dias, quando seus ventos ultrapassarem 110 km/h. Bill deve atingir a área entre Porto Rico e as Bahamas.

Mais cedo, a tempestade tropical Ana se formou e seus ventos se movem na direção das Ilhas verdes. A tormenta deve atingir a costa da Flórida, mas não deve se tornar um furacão, segundo o centro.

A temporada de furacões, que vai de junho a novembro, começou tarde este ano. No ano passado, em agosto, cinco tempestades já haviam se formado no Atlântico.