Dolly diminui intensidade e vira tempestade tropical no Texas Dolly, o segundo furacão da temporada 2008 no Atlântico, diminuiu de intensidade e voltou a ser uma tempestade tropical na quinta-feira, ao se direcionar para o sul do Texas, informou o mais recente relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Em seu aviso das 6h (horário de Brasília), o órgão apontou que Dolly estava 155 km a noroeste de Brownsville e movia-se a oeste e nordeste a 11,27 quilômetros por hora, com ventos de 96,56 quilômetros por hora. Dolly deve enfraquecer mais ainda, à medida em que adentrar mais o território norte-americano, causando até 305 milímetros de chuvas e enchentes generalizadas. Os operadores de energia observam as tempestades com atenção, já que elas adentram o golfo do México e ameaçam as instalações norte-americanas de petróleo e produção de gás. Dolly chegou a ser um furacão de categoria 2, com ventos de 160 km por hora, antes de chegar à costa sul do Texas, na tarde de quarta-feira. Mas a tempestade está se dirigindo ao extremo sul, bem longe do ponto onde destruiria o suprimento de gás do golfo do México. Vários produtores de petróleo e gás retiraram seus funcionários das plataformas da região, uma medida preventiva contra a tempestade, mas o impacto sobre a produção foi mínimo. O Serviço de Administração de Minerais dos Estados Unidos informou na quarta-feira que Dolly forçou os produtores a suspender quase 5 por cento da produção de petróleo no golfo, o que equivale a cerca de 58 mil barris por dia, além de 8 por cento da produção de gás. Os operadores de commodities também estão atentos, pois as tempestades podem atingir safras agrícolas como o algodão no Texas e de cítricos na Flórida. Outro relatório será divulgado nesta quinta-feira pelo Centro Nacional de Furacões. (Reportagem de Joe Silha)