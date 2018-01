Documentário da BBC lista espécies mais surpreendentes descobertas no século 21

Nos últimos dez anos cientistas descobriram cerca de 250 mil novas espécies de animais e plantas. O documentário da BBC "Decade of Discovery" ("Década de Desberta", em tradução livre) relacionou as mais estranhas e surpreendentes espécies descobertas na primeira década do século 21.

Os documentaristas trabalharam em colaboração com a organização ambientalista Conservation International. Entre os achados, está uma espécie de preguiça-anã (Bradypus pygmaeus), descoberta em uma ilha na costa do Panamá em 2001.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra espécie mostrada é a grande água-viva vermelha (Tiburonia granrojo), descoberta em 2003 a mais de 3 mil metros de profundidade no oceano Pacífico, que tem um metro de largura.

Na África foi descoberta uma nova espécie de mamífero, o mussaranho elefante de cabeça cinza (Rhyncocyon udzungwensis). O animal foi descoberto no Parque Nacional Uzungwa, da Tanzânia, em 2006, pelo cientista italiano Francesco Rovero e é muito maior que os outros mussaranhos, quase do tamanho de um coelho.

O tubarão-bambu ou tubarão que anda foi descoberto na Indonésia em 2006. Apesar de poder nadar, caso seja necessário, geralmente ele utiliza suas nadadeiras peitorais para se mover entre os recifes de corais.

A salamandra da Malásia (Cyrtodactylus macrotuberculatus) foi descoberta em 2008 na costa noroeste da Malásia, pelo cientista Lee Grismer. A lagartixa usa sua visão de grande alcance para capturar suas presas durante a noite.

Além destes, a equipe de documentaristas também elegeu insetos e plantas como as espécies mais interessantes descobertas nos últimos dez anos.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.