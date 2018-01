Do tamanho de uma criança, maior galo do mundo mora no interior de SP

SÃO PAULO - O maior galo do mundo, com 1,26 metro de comprimento, vive no interior de São Paulo e é “sobrinho” do animal que já obteve esse posto no ano passado. As medidas foram confirmadas pela Associação Brasileira dos Criadores de Aves da Raça Índio Gigante (Abracig), que tem 50 associados em todo o País.

O animal, chamado de Voodoo, nasceu em outubro de 2016 e ainda não está em fase reprodutiva, diz Haroldo Poliselli, um dos sócios do criatório Diamante Índio Gigante, onde o animal vive. O local tem também a maior galinha do mundo, a Mamba da Diamante, com 1,09 metro.

Os machos desta raça têm altura a partir de 1,05 metro e as fêmeas, de 90 centímetros. Os animais entram no período de maturidade aos oito meses de idade.

Poliselli explica que o tamanho é importante porque, a partir de um metro, cada centímetro a mais pode valer até R$ 1 mil - a medição é feita com o animal deitado, da unha ao bico. O proprietário diz que não venderia o animal por menos de R$ 200 mil.

Crescimento. A raça Índio Gigante, exclusiva do Brasil, tem alto valor agregado e está em crescimento, diz o presidente da Abracig, Leandro Carvalho. Segundo ele, há desde pequenos produtores a grandes empresários no ramo.

O objetivo de quem adquire o animal pode ser ornamental ou econômico, buscando melhorar o rebanho a partir de cruzamentos. Um galo comercial da raça custa de R$ 3 a R$ 4 mil, mas alguns já foram vendidos por mais de R$ 30 mil.

“Queremos passar profissionalismo e confiança ao mercado, com animais de alto padrão genético e com registros para comprovar a origem”, diz. A maior parte dos criadores está em Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Compradores de países como França, Estados Unidos e Arábia Saudita já procuraram os animais, mas os trâmites para exportação ainda não estão finalizados.