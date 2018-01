Disney lança iniciativa por preservação da Mata Atlântica

A Disney lançou nesta quarta-feira, 22, o documentário Earth, que tem como tema o meio ambiente e faz parte de um projeto de ajuda à Mata Atlântica brasileira.

A empresa se comprometeu a plantar uma árvore na Mata Atlântica para cada ingresso vendido durante a semana de lançamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A produção é a primeira do selo Disneynature e mostra a vida de três famílias de animais. A Disney informou que pretende lançar um projeto semelhante a cada ano.

Earth conta com a narração de James Earl Jones e apresenta imagens incomuns da natureza, além de momentos de grande intimidade entre seus protagonistas, explicou a Disney em seu site.

"Acho que Earth é o filme perfeito para começar a série Disneynature nos Estados Unidos porque é um retrato do planeta em seu conjunto", disse Alastair Fothergill, que dirigiu o documentário ao lado de Mark Linfield.

"Rodamos literalmente de polo a polo. É uma celebração da beleza de todo o planeta. De certa forma, Earth é como a introdução musical em uma ópera. É um grande começo para o selo Disneynature", acrescentou.

A dupla de diretores já tem intimidade com o assunto. Os dois trabalharam no documentário Planet Earth, do Discovery Channel e vencedor de um prêmio Emmy.